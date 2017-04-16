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Радимов: «Если „Спартак“ выигрывает, то их отрыв становится неотыгрываемым»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Сегодня, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Радимов Владислав
Сегодня, 14:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»:

«Думаю, психология решит многое. С одной стороны, „Спартак“ играет дома, много болельщиков, с другой стороны, это тоже может быть непросто - команду могут погнать без оглядки, психологически можно перегореть. Что касается „Зенита“, для них это решающий матч, в команде собраны футболисты, которые уже многое выиграли, для них это не будет сложно. Они все понимают.

Если „Спартак“ выигрывает, то отрыв от ЦСКА и „Зенита“ становится неотыгрываемым. С другой стороны, у „Спартака“ следующие два матча с „Ростовом“ и ЦСКА, и если выиграет „Зенит“, то уже через три тура он может быть первым.

Может ли в этом матче на первое место выйти работа судьи? Ошибки вполне могут быть как у судьи, так и футболистов, которые могут не попасть в пустые ворота. Все живые люди. Предвзятость? Да отстаньте, какая предвзятость».

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