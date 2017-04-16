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«Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич»

Матч: Вест БромвичВест Бромвич0 : 1ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 33-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» с минимальным счетом.

Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс»

«Вест Бромвич» – «Ливерпуль» – 0:1 (0:1)
Голы: Фирмино 45

«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, МакОли, Эванс, Брант, Якоб (МакКлин 66), Филлипс, Флетчер, Ливермор, Шадли (Моррисон 62), Робсон-Кану (Рондон 65). 
Главный тренер: Тони Пулис.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вейналдум, Лейва, Джан, Ориги (Старридж 82), Коутиньо (Морено 90+2), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Брант 44, Робсон-Кану 50, Эванс 67, Лейва 72.

Судья: Джонатан Мосс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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