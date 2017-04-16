«Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич»
В поединке 33-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» с минимальным счетом.
Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс»
«Вест Бромвич» – «Ливерпуль» – 0:1 (0:1)
Голы: Фирмино 45
«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, МакОли, Эванс, Брант, Якоб (МакКлин 66), Филлипс, Флетчер, Ливермор, Шадли (Моррисон 62), Робсон-Кану (Рондон 65).
Главный тренер: Тони Пулис.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вейналдум, Лейва, Джан, Ориги (Старридж 82), Коутиньо (Морено 90+2), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Брант 44, Робсон-Кану 50, Эванс 67, Лейва 72.
Судья: Джонатан Мосс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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п с Альберто Полено кривое жадное бревно
Теперь нужно ждать, как сыграет "Манчестер Юнайтед".
В конце было весело)
спасение Миньоле, удар Морено мимо по пустым, дриблинг Вейналдума против Фостера в центре поля)))
С победой Ливерпуль!