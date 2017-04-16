«Вест Бромвич» - «Ливерпуль»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 14:54 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура АПЛ между «Вест Бромвичем» и «Ливерпулем».
«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, МакОли, Эванс, Брант, Якоб, Филлипс, Флетчер, Ливермор, Шадли, Робсон-Кану.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вейналдум, Лейва, Джан, Ориги, Коутиньо, Фирмино.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали подопечные Юргена Клоппа.
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