«Наполи» разгромил «Удинезе»

В игре 32-го тура Серии А «Наполи» не испытал проблем с «Удинезе». Ранее в этом же туре прошло миланское дерби, которое завершилось вничью - 2:2.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло».

«Наполи» - «Удинезе» - 3:0 (0:0)

Голы: Мертенс 47, Аллан 62, Кальехон 71.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Стринич, Хисай, Кулибали, Мертенс (Милик 78), Аллан (Рог 71), Кальехон, Гамшик (Зелински 79), Инсинье, Жоржиньо.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Удинезе»: Карнезис, Ларангейра, Эрто, Аднан, Видмер, Агеманг-Баду, Хадльвредссон, Янкто (Эванжелиста 78), де Пауль (Перица 51), Терео (Ридер Матос 70), Сапата.

Главный тренер: Луиджи Дельнери.

Предупреждения: Агеманг-Баду 1.

Судья: Давиде Масса.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.