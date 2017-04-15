«Барселона» справилась с «Реалом Сосьедад»

В матче 32-го тура Примеры «Барселона» переиграла «Реал Сосьедад».

Барселона, стадион «Камп Ноу».

«Барселона» - «Реал Сосьедад» - 3:2 (3:2)

Голы: Месси 17, 37, Алькасер 44 — Умтити 42 (аг), Прието 45+1.

«Барселона»: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш (Иньеста 69), Пако Алькасер (Денис Суарес 79), Месси, Луис Суарес.

Главный тренер: Луис Энрике.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Берчиче, Сальдуа, Мартинес, Сурутуса (Гранеро 84), Ильярраменди, Вела (Каналес 62), Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Баутиста 79).

Главный тренер: Эусебио Сакристан.

Предупреждения: Вела 7, Алькасер 41, Ильярраменди 49, Луис Суарес 58, Пике 88.

Судья: Хуан Мартинес Мунуэра.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Ранее в этом же туре «Реал» вырвал победу у хихонского «Спортинга» (3:2).