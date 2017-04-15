«Барселона» справилась с «Реалом Сосьедад»
В матче 32-го тура Примеры «Барселона» переиграла «Реал Сосьедад».
Барселона, стадион «Камп Ноу».
«Барселона» - «Реал Сосьедад» - 3:2 (3:2)
Голы: Месси 17, 37, Алькасер 44 — Умтити 42 (аг), Прието 45+1.
«Барселона»: тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш (Иньеста 69), Пако Алькасер (Денис Суарес 79), Месси, Луис Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Берчиче, Сальдуа, Мартинес, Сурутуса (Гранеро 84), Ильярраменди, Вела (Каналес 62), Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Баутиста 79).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
Предупреждения: Вела 7, Алькасер 41, Ильярраменди 49, Луис Суарес 58, Пике 88.
Судья: Хуан Мартинес Мунуэра.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Ранее в этом же туре «Реал» вырвал победу у хихонского «Спортинга» (3:2).
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Игра оставляет желать лучшего, особенно в защите...
Но Все ещё верим в Барсу!
Удачи в оставшихся матчах.
Игра оставляет желать лучшего, особенно в защите...
Но Все ещё верим в Барсу!
Удачи в оставшихся матчах.
От топ-клуба осталась лишь тень, благодаря вспышкам в игре Месси, единственный человек, который пытается тянуть этот труп куда-то вперед, куда он и сам не знает наверняка.
Только вдумайтесь, кто сегодня считается игроками основной обоймы в Барсе. Это такие люди как Гомеш, Динь, Тер Штеген, Матьё, Серхи Роберто, старик Маскерано, Ракитич, Алькасер, Рафинья. Это игроки масштаба условной Малаги. И вот они считаются настоящим клуба, а кто-то и даже будущим.
Смех. Барселона больше не хищник, которого боялить. Сейчас это травоядное, которое само боится всех.
Барсе нужны топ покупки летом. А этот сезон быстрей бы кончился.
От топ-клуба осталась лишь тень, благодаря вспышкам в игре Месси, единственный человек, который пытается тянуть этот труп куда-то вперед, куда он и сам не знает наверняка.
Только вдумайтесь, кто сегодня считается игроками основной обоймы в Барсе. Это такие люди как Гомеш, Динь, Тер Штеген, Матьё, Серхи Роберто, старик Маскерано, Ракитич, Алькасер, Рафинья. Это игроки масштаба условной Малаги. И вот они считаются настоящим клуба, а кто-то и даже будущим.
Смех. Барселона больше не хищник, которого боялить. Сейчас это травоядное, которое само боится всех.
Барсе нужны топ покупки летом. А этот сезон быстрей бы кончился.
Зачем ты его оставил?
Таров ты для меня пустое место. Я же тебе уже говорил, что ты сам себя крутым считаешь, но это чисто пустые понты. Я не собираюсь на тебя обращать внимание больше, чем на объект для развлечения себя и нормальных юзеров Соккера.
Как только ты назовешь тут хоть один мой настоящий дубль, то я продолжу с тобой разговор.)
Пока же игнор.)
И не сдавайся, форумный рыцарь.))
Ищи.))
В последнее время этого не происходит. И это уже сказывается.
Еще одна трансферная недоработка будет фатальной уже.
Ибо нынешняя Барса и команда даже весны 2016 - это команды разного уровня, разница велика. Про весну 2015 вообще не говорю.
Сейчас косметическими трансферами не отделаешься, а кадровый провал загонит клуб в яму, в которую проще не попадать, чем потом выбираться годами(пример МЮ)...или десятилетием (пример Милан).
В «Барселоне» ищут возможную замену Неймару
и почитай как там твой любимый барс-ф писал Жмене с левых своих акков и как его там нагнули в топе......
Если он умный, то я в этой жизни ничего не понимаю......
И вы вот идете на веревочке вот за таким «умным». Который сам рот открыл и сам себя этим опозорил........
Набирайтесь ума пацаны, реально пригодится в жизни........
«Да хоть 1000 лайков поставь»
«Да теперь все будет по другому»
«Да я ..Да вы»
Ты смешон май френд. Ты проиграл. А это и не соревнование было, это спонтанное решение тебя подразнить. А оказалось, что тебя легко уделали. То ли еще будет Андрюша, то ли еще будет. Game Over твой настал.........
Делай больше акков Андрюша. Только тебе это не поможет
А Севилья вообще, 3 раза подряд ЛЕ взяли! Это Потому-что клубам АПЛ нафик не здалась ЛЕ, ТТХ тому подтверждение, который сливает ЕК.
Сельта продолжает бороться за ЛЕ! Победили машину европейского футбола Краснодар, молодцы!!!
Малага выиграла у Барсы 3-0 (судья чистый гол отменил)! Без обороны и тренера играть можно и Амкару слить.
Другие команды часто отбирают очки у Реала и Барсы! Без обороны и тренера Реал и Барса.
К примеру, Валенсия выиграла у Реала 2-1 Без обороны и тренера Реал.
Удачи Реалу и Ювентусу!
😉😂
Поэтому ты меня не удивишь.)
А Севилья вообще, 3 раза подряд ЛЕ взяли!
Сельта продолжает бороться за ЛЕ!
Малага выиграла у Барсы 3-0 (судья чистый гол отменил)!
Другие команды часто отбирают очки у Реала и Барсы!
К примеру, Валенсия выиграла у Реала 2-1
Я то случайно переел,поэтому сижу,вы тоже обожрались чтоли
Это глупо.
Но я все же воздержусь и буду считать,что ты тут без клонов.
Для чего клоны вообще нужны,только гопникам они нужны.