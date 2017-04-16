Рейтинг@Mail.ru

МЮ - «Челси»: Куртуа пропускает матч, Ибрагимович - в запасе

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:04 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Премьер-Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как и ожидалось, голкипер «синих» Тибо Куртуа из-за травмы сегодня не сыграет.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Янг, Погба, Лингард, Рэшфорд.

«Челси»: Бегович, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Коста, Азар.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:39
ответ пользователю Наталья Буренина (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
gl
Сегодня 17:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:22
ответ пользователю George-CFC (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:17, редактировал Сегодня 17:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:22 Видео «Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич» 19
14:54 «Вест Бромвич» - «Ливерпуль»: стартовые составы 2
Александр Чистяков
Конте снова огорчит Моуриньо?
​МЮ и «Челси» уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза выиграли лондонцы. «Соккер.ру» ищет ответы на вопросы в ожидании схватки на «Олд Траффорд».
Комментариев: 5
Вчера
23:51 Видео Фалькао снова приносит победу «Монако» 7
23:37 Видео «Наполи» разгромил «Удинезе» 15
23:36 Видео «Барселона» справилась с «Реалом Сосьедад» 277
21:23 Видео «Бавария» оступилась в матче с «Байером» 30
21:22 Видео «Манчестер Сити» отправил 3 мяча в ворота «Саутгемптона» 18
21:20 Видео «Атлетико» разгромил «Осасуну» и не забил 2 пенальти за 2 минуты 10
21:03 «Наполи» - «Удинезе»: стартовые составы 0
все материалы по этой теме
Турниры