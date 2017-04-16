МЮ - «Челси»: Куртуа пропускает матч, Ибрагимович - в запасе
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 17:04 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Премьер-Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как и ожидалось, голкипер «синих» Тибо Куртуа из-за травмы сегодня не сыграет.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Янг, Погба, Лингард, Рэшфорд.
«Челси»: Бегович, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Коста, Азар.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Другие материалы по теме:
17:22 Видео «Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич» 19
Александр Чистяков
МЮ и «Челси» уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза выиграли лондонцы. «Соккер.ру» ищет ответы на вопросы в ожидании схватки на «Олд Траффорд».
Вчера
23:51 Видео Фалькао снова приносит победу «Монако» 7
23:37 Видео «Наполи» разгромил «Удинезе» 15
23:36 Видео «Барселона» справилась с «Реалом Сосьедад» 277
21:23 Видео «Бавария» оступилась в матче с «Байером» 30
Или войдите через