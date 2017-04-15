Фалькао снова приносит победу «Монако»
Вчера, 23:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 33-го тура Лиги 1 «Монако» переиграл «Дижон».
Монако, стадион «Луи Дозьем».
«Монако» - «Дижон» - 2:1 (0:1)
Голы: Дирар 69, Фалькао 81 — Варро 42.
«Монако»: Субашич, Жемерсон, Фабиньо, Менди, Глик, Бернарду Силва, Дирар, Мбаппе (Моутиньо 84), Бакайоко (Фалькао 60), Туре (Лемар 46), Жермен.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Дижон»: Рене, Варро, Бука-Муту, Шафик, Лотье, Ле-Мелу, Бальмон (Марье 82), Амальфитано, Саммаритано (Мартен 77), Тавареш, Дьони.
Главный тренер: Оливье Далл`Оглио.
Предупреждения: Фабиньо 59, Саммаритано 67, Ле-Мелу 68, Бука-Муту 90+2.
Судья: Жером Мигелгорри.
В прошлом туре также гол Фалькао принес победу монегаскам.
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