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Моуриньо: «Ибрагимович очень, очень устал»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 0ЧелсиЧелси
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан
Сегодня, 18:18 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник

Перед матчем с «Челси» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо объяснил отсутствие Златана Ибрагимовича в стартовом составе тем, что шведский форвард за последнее время очень устал:

«Он устал, очень устал. Я стараюсь беречь его. Посмотрим, как это отразится на результате. Он в запасе, так что при надобности готов нам помочь».

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