Моуриньо: «Ибрагимович очень, очень устал»
Идет второй тайм
Сегодня, 18:18 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник
Перед матчем с «Челси» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо объяснил отсутствие Златана Ибрагимовича в стартовом составе тем, что шведский форвард за последнее время очень устал:
«Он устал, очень устал. Я стараюсь беречь его. Посмотрим, как это отразится на результате. Он в запасе, так что при надобности готов нам помочь».
«He's tired - very tired,» says Mourinho on Zlatan. «I’ll try to protect him but let’s see the result. He's on the bench and ready to help.» pic.twitter.com/4VhjH70Usn
— Manchester United (@ManUtd) 16 апреля 2017 г.
Другие материалы по теме:
13:19 Энрике: «„Барселоне“ нечего терять. Если понадобится, сыграем против „Юве“ в 8 нападающих» 111
Или войдите через