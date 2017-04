Моуриньо: «Ибрагимович очень, очень устал»

Перед матчем с «Челси» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо объяснил отсутствие Златана Ибрагимовича в стартовом составе тем, что шведский форвард за последнее время очень устал:

«Он устал, очень устал. Я стараюсь беречь его. Посмотрим, как это отразится на результате. Он в запасе, так что при надобности готов нам помочь».

«He's tired - very tired,» says Mourinho on Zlatan. «I’ll try to protect him but let’s see the result. He's on the bench and ready to help.» pic.twitter.com/4VhjH70Usn

