Моуриньо: «Ибрагимович очень, очень устал»

Перед матчем с «Челси» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо объяснил отсутствие Златана Ибрагимовича в стартовом составе тем, что шведский форвард за последнее время очень устал:

«Он устал, очень устал. Я стараюсь беречь его. Посмотрим, как это отразится на результате. Он в запасе, так что при надобности готов нам помочь».