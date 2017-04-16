Диего Коста объяснил, почему он хотел покинуть «Челси» минувшим летом

Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что готов был покинуть Англию по причине того, что арбитры и дисциплинарная комиссия АПЛ ранее были чересчур строги к нему:

«Я вот подумал, что в Испании я делал то же самое, но мне ничего за это не было. В Англии же что-то происходит, и кого наказывают? Меня. Кого снова дисквалифицировали на три матча? Меня.

Я сидел дома в Лондоне очень, очень злой. Я был взбешен, это раздражало меня.

Они ведь хотят, чтобы АПЛ считалась лучшей лигой в мире, а тут тронь кого-то, то получаешь бан на три матча. Но если таковы правила, я должен им подчиняться. Поэтому я решил, что надо меняться, иначе мне пришлось бы уехать. Из-за этого я хотел покинуть „Челси“ летом. Я хотел вернуться в „Атлетико“, потому что мне казалось, что в Англии мне не дают играть».