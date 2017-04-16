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Раньери: «Получил предложения работы от европейских сборных»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Лестер Сити, Раньери Клаудио
Сегодня, 17:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Бывший наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери вспомнил о последнем периоде работы в клубе и рассказал о возможных вариантах продолжения своей тренерской карьеры:

«После победы в Премьер-Лиге с командой, которая никогда не достигала таких высот и подарила миру настоящую сказку, ты расчитывываешь, что в сложные моменты тебе дадут хотя бы один дополнительный шанс. Увольнение стало шоком не только для меня, но и для моих коллег. 

Я по-прежнему на 100 % уверен в том, что у меня не было проблем с игроками. Совершенный ими подвиг позволил многим из них улучшить условия своих контрактов в 4 раза. Не знаю, кто настроил их против меня, да мне и все равно. Я не из тех, кто страдает завистью и жадностью. Могу лишь сказать, что в последнем сезоне внутри клуба уже возникли проблемы.

Что дальше - будет видно. У меня есть разные предложения, исходящие также и от национальных команд Европы и мира. Мне нужна работа, которая будет меня вдохновлять. Надо хорошо подумать».

Также ходят слухи о том, что Раньери может возглавить английский «Уотфорд».

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