Озил: «Моуриньо был поражён, когда узнал, что я перехожу в „Арсенал“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Реал, Озил Месут, Венгер Арсен , Моуриньо Жозе
Сегодня, 16:27 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил вспомнил, как произошел его переход в стан лондонского клуба из «Реала» в 2013 году:
"Я позвонил по номеру, который сохранил в телефоне еще в 2010 году.
«Мистер Венгер, я обещал, что вы первым узнаете, если я буду искать новую команду. Я ищу ее», - сказал я.
Арсен Венгер сказал мне, что следил за мной все это время, что ему нравится то, какого прогресса я добился. Я почувствовал, что этот человек, которого я никогда даже не видел лично, ценит меня и доверяет мне. В тот тяжелый момент именно это было мне и нужно.
Моуриньо был поражен. Он написал мне сообщение: «Ты мне ничего не сказал. Я думал, ты хочешь завершить карьеру в „Реале“», - написал он мне".
Другие материалы по теме:
Или войдите через