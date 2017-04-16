Озил: «Моуриньо был поражён, когда узнал, что я перехожу в „Арсенал“»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил вспомнил, как произошел его переход в стан лондонского клуба из «Реала» в 2013 году:

"Я позвонил по номеру, который сохранил в телефоне еще в 2010 году.

«Мистер Венгер, я обещал, что вы первым узнаете, если я буду искать новую команду. Я ищу ее», - сказал я.

Арсен Венгер сказал мне, что следил за мной все это время, что ему нравится то, какого прогресса я добился. Я почувствовал, что этот человек, которого я никогда даже не видел лично, ценит меня и доверяет мне. В тот тяжелый момент именно это было мне и нужно.

Моуриньо был поражен. Он написал мне сообщение: «Ты мне ничего не сказал. Я думал, ты хочешь завершить карьеру в „Реале“», - написал он мне".