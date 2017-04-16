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Левандовски: «Я в порядке. Со мной всё хорошо»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: 18.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Левандовски Роберт
Сегодня, 15:42 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который не смог помочь мюнхенскому клубу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» из-за повреждения плеча, восстановился от травмы и сегодня провел в составе команды полноценную тренировку.

«Я в порядке. Очень доволен, что сегодня смог принять участие в тренировке. Все хорошо», - сказал игрок в интервью клубному телевидению после занятия.

Напомним, в первом поединке «Бавария» уступила сопернику со счетом 1:2.

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