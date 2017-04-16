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Лэмпард: «Алли должен претендовать на звание игрока года в Премьер-Лиге вместо Санчеса»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Арсенал, Лэмпард Фрэнк, Алли Деле, Санчес Алексис
Сегодня, 15:58 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что фамилия хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли смотрелась бы в списке претендентов на звание игрока года в АПЛ уместнее, чем фамилия нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса

«Если посмотреть на шестерку кандидатов, то бросается в глаза, что Санчес выступает за команду, которая на данный момент переживает плохой сезон. „Арсенал“ слегка сдал.

Думаю, что Деле Алли не оказался в числе претендентов на награду, так как в первой части сезона он выступил хуже. Вероятно, когда проводилось голосование, он еще не показывал той сумасшедшей формы, в которой находится сейчас. Думаю, с современными технологиями голосование можно было бы проводить во время последней недели сезона, а не в середине февраля - это сумасшествие».

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