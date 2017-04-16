Лэмпард: «Алли должен претендовать на звание игрока года в Премьер-Лиге вместо Санчеса»

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что фамилия хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли смотрелась бы в списке претендентов на звание игрока года в АПЛ уместнее, чем фамилия нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса:

«Если посмотреть на шестерку кандидатов, то бросается в глаза, что Санчес выступает за команду, которая на данный момент переживает плохой сезон. „Арсенал“ слегка сдал.

Думаю, что Деле Алли не оказался в числе претендентов на награду, так как в первой части сезона он выступил хуже. Вероятно, когда проводилось голосование, он еще не показывал той сумасшедшей формы, в которой находится сейчас. Думаю, с современными технологиями голосование можно было бы проводить во время последней недели сезона, а не в середине февраля - это сумасшествие».