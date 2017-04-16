«Валенсия» и «Севилья» голов друг другу не забили
Сегодня, 19:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
В поединке 32-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Севилья» сыграли в «сухую» ничью.
Валенсия, стадион «Месталья».
«Валенсия» – «Севилья» – 0:0 (0:0)
«Валенсия»: Алвес, Тони, Мангала, Гарай, Монтойя, Парехо (Мина 87), Перес, Эль-Хаддади (Канселу 73), Орельяна, Барраган, Дзадза.
Главный тренер: Воро Гонсалес.
«Севилья»: Рико, Эскудеро, Ленгле, Парехо, Мариано, Иборра, Нзонзи, Витоло (Йоветич 15), Васкес (Монтойя 82), Сарабия, Корреа.
Главный тренер: Хохе Сампаоли.
Предупреждения: Тони 22, Перес 30, Солер 50, Йоветич 65, Иборра 70.
Судья: Хосе Луис Гонсалес.
Напомним, 10 апреля «Валенсия» выкупила у «Ювентуса» права на нападающего Симоне Дзадза.
Другие материалы по теме:
17:22 Видео «Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич» 30
Александр Чистяков
МЮ и «Челси» уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза выиграли лондонцы. «Соккер.ру» ищет ответы на вопросы в ожидании схватки на «Олд Траффорд».
Вчера
23:51 Видео Фалькао снова приносит победу «Монако» 7
23:37 Видео «Наполи» разгромил «Удинезе» 15
23:36 Видео «Барселона» справилась с «Реалом Сосьедад» 278
21:23 Видео «Бавария» оступилась в матче с «Байером» 30
Или войдите через