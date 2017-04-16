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«Валенсия» и «Севилья» голов друг другу не забили

Матч: ВаленсияВаленсия0 : 0СевильяСевилья
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 32-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Севилья» сыграли в «сухую» ничью.

Валенсия, стадион «Месталья».

«Валенсия» – «Севилья» – 0:0 (0:0)

«Валенсия»: Алвес, Тони, Мангала, Гарай, Монтойя, Парехо (Мина 87), Перес, Эль-Хаддади (Канселу 73), Орельяна, Барраган, Дзадза.
Главный тренер: Воро Гонсалес.

«Севилья»: Рико, Эскудеро, Ленгле, Парехо, Мариано, Иборра, Нзонзи, Витоло (Йоветич 15), Васкес (Монтойя 82), Сарабия, Корреа.
Главный тренер: Хохе Сампаоли.

Предупреждения: Тони 22, Перес 30, Солер 50, Йоветич 65, Иборра 70.

Судья: Хосе Луис Гонсалес.

Напомним, 10 апреля «Валенсия» выкупила у «Ювентуса» права на нападающего Симоне Дзадза.

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