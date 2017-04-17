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Комбаров: «Промес хочет попробовать свои силы в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Барселона, Ливерпуль, Промес Квинси
Сегодня, 08:27 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, о каких европейских клубах мечтает хавбек «красно-белых» Квинси Промес.

«Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как „Ливерпуль“ или „Барселона“, о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится „Спартаку“ не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт».

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