Комбаров: «Промес хочет попробовать свои силы в „Барселоне“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Барселона, Ливерпуль, Промес Квинси
Сегодня, 08:27 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, о каких европейских клубах мечтает хавбек «красно-белых» Квинси Промес.
«Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как „Ливерпуль“ или „Барселона“, о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится „Спартаку“ не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт».
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