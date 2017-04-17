«Челси» впервые с 2007 года ни разу не пробил в створ ворот в АПЛ
Сегодня, 09:22 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Дмитрий Кристя
Во время вчерашнего поединка АПЛ МЮ - «Челси» (2:0) гости не нанесли ни одного удара в створ по воротам противника. Последний раз в Премьер-Лиге такое с лондонской командой случалось аж в сентябре 2007 года. Тот матч стал первым для «Челси» после отставки Жозе Моуриньо. Было это тоже на «Олд Траффорд», где «синие» с аналогичным вчерашнему счетом проиграли МЮ (0:2).
«Челси» продолжает лидировать в чемпионате Англии. Преследующий их «Тоттенхэм» отстает на 4 очка.
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Лично мне во время просмотра казалось, что не Жозе переигрывает Конте, а сам Конте осознанно проигрывает Жозе. А это разные вещи.