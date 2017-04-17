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«Брайтон» вышел в Премьер-Лигу впервые с 1983 года

Матч: Брайтон & Хов АльбионБрайтон & Хов Альбион2 : 1УиганУиган
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:46 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В матче 43-го тура Чемпионшипа «Брайтон & Хов Альбион» обыграл «Уиган» со счетом 2:1, практически обеспечив себе выход в элитный дивизион Англии. В параллельном поединке «Хаддерсфилд» не смог на своем поле обыграть «Дерби» (1:1). Эта ничья гарантирует попадание «Брайтона» в Премьер-Лигу, команда даже теоретически не опустится ниже второго места.

За 43 тура «Брайтон» набрал 92 очка, а отрыв от идущего на втором месте «Ньюкасла» составляет 7 очков.

Отметим, что клуб пробился в элитный дивизион впервые с 1983 года.

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