«Брайтон» вышел в Премьер-Лигу впервые с 1983 года

В матче 43-го тура Чемпионшипа «Брайтон & Хов Альбион» обыграл «Уиган» со счетом 2:1, практически обеспечив себе выход в элитный дивизион Англии. В параллельном поединке «Хаддерсфилд» не смог на своем поле обыграть «Дерби» (1:1). Эта ничья гарантирует попадание «Брайтона» в Премьер-Лигу, команда даже теоретически не опустится ниже второго места.

За 43 тура «Брайтон» набрал 92 очка, а отрыв от идущего на втором месте «Ньюкасла» составляет 7 очков.

Отметим, что клуб пробился в элитный дивизион впервые с 1983 года.