Решке: «В будущем дорогих трансферов будет меньше»

Технический директор «Баварии» Михаэль Решке полагает, что трансферы калибра Поля Погба из «Ювентуса» в МЮ в будущем станут скорее исключением, чем правилом, поскольку топ-клубы будут удерживать своих звезд.

«В прошлом сезоне был один трансфер свыше 100 млн евро, когда МЮ купил у „Ювентуса“ Погба. Можно еще выделить переход Игуаина за 90 млн. Но я думаю, что в будущем таких трансферов будет меньше. Большие клубы просто не хотят отдавать своих звезд. А лучшие игроки уже в этих клубах.

Они меняют клуб только в том случае, если у них истекает контракт, как в случае с Ибрагимовичем или Дани Алвесом. Возможно, можно кого-то купить за год до истечения контракта.

Лучшие игроки уже в „Реале“, „Барселоне“, „Атлетико“, топ-клубах АПЛ, „Баварии“, дортмундской „Боруссии“ и ПСЖ».