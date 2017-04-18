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Решке: «В будущем дорогих трансферов будет меньше»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария
Сегодня, 15:02 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Технический директор «Баварии» Михаэль Решке полагает, что трансферы калибра Поля Погба из «Ювентуса» в МЮ в будущем станут скорее исключением, чем правилом, поскольку топ-клубы будут удерживать своих звезд.

«В прошлом сезоне был один трансфер свыше 100 млн евро, когда МЮ купил у „Ювентуса“ Погба. Можно еще выделить переход Игуаина за 90 млн. Но я думаю, что в будущем таких трансферов будет меньше. Большие клубы просто не хотят отдавать своих звезд. А лучшие игроки уже в этих клубах.

Они меняют клуб только в том случае, если у них истекает контракт, как в случае с Ибрагимовичем или Дани Алвесом. Возможно, можно кого-то купить за год до истечения контракта. 

Лучшие игроки уже в „Реале“, „Барселоне“, „Атлетико“, топ-клубах АПЛ, „Баварии“, дортмундской „Боруссии“ и ПСЖ».

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