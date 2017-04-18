Мальенко рассудит МЮ и «Андерлехт»
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Судейство, Ундиано Мальенко Альберто , Коллам Уильям , Мажич Милорад , Манчестер Юнайтед -:- Андерлехт, Генк -:- Сельта, Шальке-04 -:- Аякс, Бешикташ -:- Лион
Сегодня, 14:47 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны арбитры, которые будут работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» обслужит испанец Альберто Ундиано Мальенко. Напомним, что игра в Бельгии завершилась вничью (1:1).
Главным судьей матча «Бешикташ» - «Лион» станет Милорад Мажич. Поединок «Шальке» - «Аякс» обслужит румын Овидиу Хацеган, а на матче «Генк» – «Сельта» доверили работать Уильяму Колламу из Шотландии.
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