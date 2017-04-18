Мальенко рассудит МЮ и «Андерлехт»

Стали известны арбитры, которые будут работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» обслужит испанец Альберто Ундиано Мальенко. Напомним, что игра в Бельгии завершилась вничью (1:1).

Главным судьей матча «Бешикташ» - «Лион» станет Милорад Мажич. Поединок «Шальке» - «Аякс» обслужит румын Овидиу Хацеган, а на матче «Генк» – «Сельта» доверили работать Уильяму Колламу из Шотландии.