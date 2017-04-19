Левандовски: «„Бавария“ могла побеждать, но вдесятером играть с „Реалом“ невозможно»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски считает, что к поражению его команды от «Реала» в Лиге чемпионов привели судейские ошибки:

«Считаю, что в этой игре мы могли побеждать и проходить в следующий раунд. К сожалению, арбитр допустил много ошибок. Вдесятером играть с „Реалом“ невозможно. Неприятно чувствовать себя близким к победе, но понимать, что решения на поле принимаешь не ты.

Во-первых, не было красной карточки у Видаля. Один или два гола „Реала“ были забиты из положения вне игры. Когда же я выходил один на один, офсайда не было. В таких условиях очень сложно играть на „Бернабеу“».