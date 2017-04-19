Рамос: «Понимаю болельщиков, освистывающих Роналду»
Сегодня, 11:58 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
После победы над «Баварией» форвард «Реала» Криштиану Роналду попросил публику не освистывать его. Защитник Серхио Рамос понимает и публику, и португальского игрока:
«Я понимаю чувства и болельщиков, и Криштиану. Это игрок, который всегда выкладывается по-максимуму. Как и у любого, у него бывают хорошие и неудачные матчи.
Людям не стоит судить с плеча. „Бернабеу“ всегда оказывает давление на лучших игроков, требуя от них большего. Местную публику тяжело удовлетворить».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
Нелегко придется и самому королевскому клубу из Мадрида.
Его будут не только освистывать, уже готовятся оскорбительные кричалки.