Рамос: «Понимаю болельщиков, освистывающих Роналду»

После победы над «Баварией» форвард «Реала» Криштиану Роналду попросил публику не освистывать его. Защитник Серхио Рамос понимает и публику, и португальского игрока:

«Я понимаю чувства и болельщиков, и Криштиану. Это игрок, который всегда выкладывается по-максимуму. Как и у любого, у него бывают хорошие и неудачные матчи.

Людям не стоит судить с плеча. „Бернабеу“ всегда оказывает давление на лучших игроков, требуя от них большего. Местную публику тяжело удовлетворить».