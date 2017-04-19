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Рамос: «Понимаю болельщиков, освистывающих Роналду»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Рамос Серхио
Сегодня, 11:58 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

После победы над «Баварией» форвард «Реала» Криштиану Роналду попросил публику не освистывать его. Защитник Серхио Рамос понимает и публику, и португальского игрока:

«Я понимаю чувства и болельщиков, и Криштиану. Это игрок, который всегда выкладывается по-максимуму. Как и у любого, у него бывают хорошие и неудачные матчи.

Людям не стоит судить с плеча. „Бернабеу“ всегда оказывает давление на лучших игроков, требуя от них большего. Местную публику тяжело удовлетворить».

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