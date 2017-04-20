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«Андерлехт» потренировался в одном из парков Манчестера

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-АндерлехтАндерлехт
Начало матча: Сегодня, 22:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:56 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Андерлехт» в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с МЮ провел тренировку в парке Касл-филд, который находится в Манчестере. Подобная практика не первый раз встречается в европейском футболе. Ранее дортмундская «Боруссия» занималась в одном из парков Лондона перед игрой с «Арсеналом», а сам МЮ в прошлом году также тренировался в парке перед встречей Кубка Лиги с «Нортгемптоном».

Напомним, что матч в Бельгии завершился вничью - 1:1.

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