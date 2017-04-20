Тренер «Тоттенхэма» U-23 был доставлен в больницу с подозрением на сердечный приступ

Тренер «Тоттенхэма» U-23 Уго Эхигоу упал в обморок во время тренировки молодежки «шпор». Экс-игрок сборной Англии был срочно доставлен в больницу, есть подозрение на сердечный приступ. «Тоттенхэм» подтвердил данный факт и в своем официальном сообщении пожелал тренеру скорейшего выздоровления.

44-летний Эхигоу известен по выступлениям за «Астон Виллу» и «Мидлсбро». В его активе также есть 4 матча за сборную Англии. С 2014 года он трудится в системе «Тоттенхэма».

Ранее после одного из матчей Бундеслиги в обморок упал хавбек «Лейпцига» Наби Кейта. Впоследствии футболист вернулся на поле, его здоровью ничего не угрожает.