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«Шальке» - «Аякс»: стартовые составы

Матч: Шальке-04Шальке-04-:-АяксАякс
Начало матча: Сегодня, 22:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:24 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» - «Аякс».

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Колашинац, Ритер, Настасич, Горецка, Калиджури, Майер, Бенталеб, Бургшталлер, Стамбули.

«Аякс»: Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, де Лигт, Шене, Зиеш, Клюйверт, Классен, Юнес, Траоре.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В Амстердаме успех праздновал «Аякс» (2:0).

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