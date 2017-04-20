«Шальке» - «Аякс»: стартовые составы
Сегодня, 21:24 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» - «Аякс».
«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Колашинац, Ритер, Настасич, Горецка, Калиджури, Майер, Бенталеб, Бургшталлер, Стамбули.
«Аякс»: Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, де Лигт, Шене, Зиеш, Клюйверт, Классен, Юнес, Траоре.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В Амстердаме успех праздновал «Аякс» (2:0).
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