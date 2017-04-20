«Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 22:05
Сегодня, 21:14 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт».
МЮ: Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Шоу, Кэррик, Погба, Рэшфорд, Мхитарян, Лингард, Ибрагимович.
«Андерлехт»: Рубен, Аппиа, Кара, Спахич, Обрадович, Дендокер, Тилеманс, Ашампонг, Кипчу, Ханни, Теодорчик.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Матч в Бельгии завершился вничью (1:1).
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Александр Чистяков
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и возвращаться в ЛЧ!.
Дьяволы должны выступать там. МС немного надоел уже.
За Красных!!!
и возвращаться в ЛЧ!.
Дьяволы должны выступать там. МС немного надоел уже.
За Красных!!!
и возвращаться в ЛЧ!.
Дьяволы должны выступать там. МС немного надоел уже.
За Красных!!!
МЮ вторые таймы почти всегда проводит хуже, а то и просто слабо.