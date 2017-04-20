«Генк» - «Сельта»: стартовые составы
Сегодня, 21:20 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Генк» - «Сельта».
«Генк»: Райан, Брабец, Уронен, Кастань, Колли, Буффель, Малиновский, Посуэло, Берге, Троссард, Саматта.
«Сельта»: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс, Радойя, Эрнандес, Систо, Яго Аспас, Гвидетти.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Матч в Виго закончился победой «Сельты» (3:2).
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