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Скончался экс-игрок сборной Англии и тренер «молодёжки» «Тоттенхэма» Эхиогу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Тоттенхэм
Сегодня, 12:28 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Антон Белюсь

Умер бывший футболист сборной Англии и тренер молодежной команды «Тоттенхэма» Уго Эхиогу.

44-летний специалист скончался сегодня утром в одной из больниц Лондона. Накануне он потерял сознание во время тренировки «молодежки» шпор. Судя по всему, у Эхиогу случился сердечный приступ.

Уго был известен по выступлениям за «Астон Виллу» и «Мидлсбро». Провел 4 матча за сборную Англии. В системе «Тоттенхэма» трудился с 2014 года.

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