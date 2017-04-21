Скончался экс-игрок сборной Англии и тренер «молодёжки» «Тоттенхэма» Эхиогу
Сегодня, 12:28 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Антон Белюсь
Умер бывший футболист сборной Англии и тренер молодежной команды «Тоттенхэма» Уго Эхиогу.
44-летний специалист скончался сегодня утром в одной из больниц Лондона. Накануне он потерял сознание во время тренировки «молодежки» шпор. Судя по всему, у Эхиогу случился сердечный приступ.
Уго был известен по выступлениям за «Астон Виллу» и «Мидлсбро». Провел 4 матча за сборную Англии. В системе «Тоттенхэма» трудился с 2014 года.
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