Женезио: «„Лиону“ удалось преодолеть проклятие серий пенальти»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы, в котором его команда в серии пенальти обыграла «Бешикташ» и вышла в полуфинал турнира:

«Мы контролировали игру на протяжении большей её части, за исключением разве что начала второго тайма. Но нам то не везло, то голкипер соперников совершал невероятные сейвы. В итоге всё пришло к серии пенальти. Я помнил, что „Лион“ проиграл обе свои предыдущие серии в еврокубках, но нам удалось преодолеть это проклятие.

В раздевалке команды царила огромная радость. Я поздравляю всех игроков и болельщиков, а также хочу поблагодарить президента клуба, который всегда поддерживал нас в трудные моменты».