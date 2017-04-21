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Женезио: «„Лиону“ удалось преодолеть проклятие серий пенальти»

Матч: БешикташБешикташ2 : 1ЛионЛион
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: тренеры, Женезио Бруно
Сегодня, 03:58 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы, в котором его команда в серии пенальти обыграла «Бешикташ» и вышла в полуфинал турнира:

«Мы контролировали игру на протяжении большей её части, за исключением разве что начала второго тайма. Но нам то не везло, то голкипер соперников совершал невероятные сейвы. В итоге всё пришло к серии пенальти. Я помнил, что „Лион“ проиграл обе свои предыдущие серии в еврокубках, но нам удалось преодолеть это проклятие.

В раздевалке команды царила огромная радость. Я поздравляю всех игроков и болельщиков, а также хочу поблагодарить президента клуба, который всегда поддерживал нас в трудные моменты».

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