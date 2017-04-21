«Динамо» Киев - «Шахтер»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

«Динамо» Киев: Коваль, Кадар, Вида, Пантич, Антунеш, Сидорчук, Шепелев, Морозюк, Гармаш, Ярмоленко, Беседин.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Срна, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Феррейра.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что год назад в поединке этих соперников разгорелась серьезная потасовка.