«Зальцбург» обыграл «Барселону» в полуфинале Юношеской Лиги чемпионов
Сегодня, 15:55 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
В полуфинале Юношеской Лиги чемпионов «Зальцбург» добился волевой виктории над сверстниками из «Барселоны».
Ньон, стадион «Коловрэ»
«Барселона» (до 19) – «Зальцбург» (до 19) – 1:2 (1:0)
Голы: Эмбоула 19 - Вольф 63, Пэтсон 84
«Барселона» (до 19): Пуч, Морер, Куку, Рей (Мончу 83), О. Бускетс, Эмбоула, Мингеса (Гиймено 86), Манне (Карлес Перес 63), Руис, Кольядо, Монтес.
«Зальцбург» (до 19): Жинель, Л. Майзль, Горцель, М. Бериша, Вольф (Лугоня 90+2), Штурм (Кирим 77), Бургшталлер, Айдара, Майстер (Пэтсон 59), Инголич, Игор.
Предупреждения: Монтес 37, М. Бериша 39, Инголич 61, Куку 75.
Судья: Андрис Трейманис.
Напомним, что юноши из российского ЦСКА прекратили свое участие в данном турнире на стадии 1/4 финала.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Андерлехт» ушел от поражения в домашнем матче и довел сражение с «Манчестер Юнайтед» до овертайма, но гол Рэшфорда вывел манкунианцев в полуфинал Лиги Европы.
00:52 Видео «Лион» в серии пенальти одолел «Бешикташ» 39
00:33 Видео «Манчестер Юнайтед» с трудом прошел «Андерлехт» 100
Вчера
Или войдите через