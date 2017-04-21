«Зальцбург» обыграл «Барселону» в полуфинале Юношеской Лиги чемпионов

В полуфинале Юношеской Лиги чемпионов «Зальцбург» добился волевой виктории над сверстниками из «Барселоны».

Ньон, стадион «Коловрэ»

«Барселона» (до 19) – «Зальцбург» (до 19) – 1:2 (1:0)

Голы: Эмбоула 19 - Вольф 63, Пэтсон 84

«Барселона» (до 19): Пуч, Морер, Куку, Рей (Мончу 83), О. Бускетс, Эмбоула, Мингеса (Гиймено 86), Манне (Карлес Перес 63), Руис, Кольядо, Монтес.

«Зальцбург» (до 19): Жинель, Л. Майзль, Горцель, М. Бериша, Вольф (Лугоня 90+2), Штурм (Кирим 77), Бургшталлер, Айдара, Майстер (Пэтсон 59), Инголич, Игор.

Предупреждения: Монтес 37, М. Бериша 39, Инголич 61, Куку 75.

Судья: Андрис Трейманис.

Напомним, что юноши из российского ЦСКА прекратили свое участие в данном турнире на стадии 1/4 финала.