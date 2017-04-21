«Шахтер» минимально обыграл киевское «Динамо»
В матче 26-го тура УПЛ киевское «Динамо» дома уступило «Шахтеру». Таким образом, «горняки» оторвались от киевлян на 14 очков.
Киев, стадион «Олимпийский».
«Динамо» Киев - «Шахтер» - 0:1 (0:1)
Гол: Феррейра 12.
«Динамо» Киев: Коваль, Кадар (Очигава 82), Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш (Цыганков 65), Шепелев, Ярмоленко, Сидорчук (Рыбалка 65), Пантич, Беседин.
Главный тренер: Сергей Ребров.
«Шахтер»: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Марлос, Степаненко, Коваленко (Малышев 80), Бернард, Тайсон (Дентиньо 90), Феррейра (Кривцов 90+3)
Главный тренер: Паулу Фонсека.
Предупреждения: Морозюк 50, Сидорчук 54, Гармаш 56, Марлос 74, Феррейра 90+3.
Судья: Константин Труханов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Последние пару лет ее не включали, сейчас опять каждую ночь светится, как раньше.
https://www.youtube.com/watch?v=0HTs0RHDC3g
p.s. такими темпами вышиванками не закончится, скоро хохлы найдут в цветах ДК какие-то странные цвета из флага "агрессора", да ещё и название какое-то КГБшное... цвета сменят на желто-синие а название клуба Святой Майдан.
Покуда в Шахтёре будет хоть один москаль, не видать ДыКа побед. Аха-ха)
ПятОВ - москальская фамилия, ну а у киевлян ШепелЕВ похож на зрадныка. Аха-ха)
Ну что сказать.. Шахта -сильнее, и победила вполне заслуженно.
Прикололо другое- тема вышиванок в дизайне формы Киева..
Нет, что ни говори, а каклы- долдоны редкостные просто..)))
Почему бы Шахтеру не заявиться в РФПЛ?
Шахтёр красавцы, Киеву позор и стыд!
ГАФ-ГАФ-ГАФ