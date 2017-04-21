«Шахтер» минимально обыграл киевское «Динамо»

В матче 26-го тура УПЛ киевское «Динамо» дома уступило «Шахтеру». Таким образом, «горняки» оторвались от киевлян на 14 очков.

Киев, стадион «Олимпийский».

«Динамо» Киев - «Шахтер» - 0:1 (0:1)

Гол: Феррейра 12.

«Динамо» Киев: Коваль, Кадар (Очигава 82), Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш (Цыганков 65), Шепелев, Ярмоленко, Сидорчук (Рыбалка 65), Пантич, Беседин.

Главный тренер: Сергей Ребров.

«Шахтер»: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Марлос, Степаненко, Коваленко (Малышев 80), Бернард, Тайсон (Дентиньо 90), Феррейра (Кривцов 90+3)

Главный тренер: Паулу Фонсека.

Предупреждения: Морозюк 50, Сидорчук 54, Гармаш 56, Марлос 74, Феррейра 90+3.

Судья: Константин Труханов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.