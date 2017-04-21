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«Шахтер» минимально обыграл киевское «Динамо»

Матч: ДинамоДинамо0 : 1ШахтерШахтер
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 26-го тура УПЛ киевское «Динамо» дома уступило «Шахтеру». Таким образом, «горняки» оторвались от киевлян на 14 очков.

Киев, стадион «Олимпийский».

«Динамо» Киев - «Шахтер» - 0:1 (0:1)
Гол: Феррейра 12.

«Динамо» Киев: Коваль, Кадар (Очигава 82), Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш (Цыганков 65), Шепелев, Ярмоленко, Сидорчук (Рыбалка 65), Пантич, Беседин.
Главный тренер: Сергей Ребров.

«Шахтер»: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Марлос, Степаненко, Коваленко (Малышев 80), Бернард, Тайсон (Дентиньо 90), Феррейра (Кривцов 90+3)
Главный тренер: Паулу Фонсека.

Предупреждения: Морозюк 50, Сидорчук 54, Гармаш 56, Марлос 74, Феррейра 90+3.

Судья: Константин Труханов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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