«Бенфика» обыграла «Реал» в полуфинале Юношеской Лиги УЕФА
Сегодня, 20:16 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 1/2 финала Юношеской Лиги УЕФА «Бенфика» обыграла «Реал».
Ньон, стадион «Коловрэ»
«Реал» (до 19) – «Бенфика» (до 19) – 2:4 (1:3)
Голы: Дани Гомес 28, Сеоане 55 — Жоау Фелиш 5, 19, Жоау Фелипе 17, 90+6.
«Реал» (до 19): М. Рамос, Хакими, Алекс Мартин, Эрнандо (Соти 78), Вальверде, Серхио Диас, Дани Гомес, Оскар (Сегура 55), Гарсия, Сеоане, Альберто (Пеетерс 73).
«Бенфика» (до 19): Дуарте, Бута, Рубен Диаш, Калаица, Араужу, Флорентину, Жоау Филиппе, Фернандеш, Жозе Гомеш (Мендеш 95), Гонсалвеш, Фелиш (Тавареш 65).
Предупреждения: Араужу 33, Гарсия 41, Соти 87, Алекс Мартин 90.
Судья: Бартош Франковски.
Таким образом, в финале «Бенфика» сыграет с «Зальцбургом».
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