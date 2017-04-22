Басилашвили не уверен, что новый стадион «Зенита» не рухнет
Сегодня, 00:55 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал, что не намерен посещать новый стадион «Зенита» на Крестовском острове.
«На новый стадион не пойду вообще. Вся история с гигантским воровством на его строительстве не внушает мне доверия, что он не обвалится, не рухнет. И вообще, мне не хочется смотреть на увядшую, безвольную, безынициативную команду, в которую превратился наш питерский „Зенит“».
Ранее «Зенит» провел первую тренировку на своей новой арене.
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Без подборок,в духе времени, антипитерских цитат ???