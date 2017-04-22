Басилашвили не уверен, что новый стадион «Зенита» не рухнет

Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал, что не намерен посещать новый стадион «Зенита» на Крестовском острове.

«На новый стадион не пойду вообще. Вся история с гигантским воровством на его строительстве не внушает мне доверия, что он не обвалится, не рухнет. И вообще, мне не хочется смотреть на увядшую, безвольную, безынициативную команду, в которую превратился наш питерский „Зенит“».

Ранее «Зенит» провел первую тренировку на своей новой арене.