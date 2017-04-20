Рейтинг@Mail.ru

Сборная России может сыграть на «Ростов-Арене» уже в этом году

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Россия: стадионы, Россия, Босния и Герцеговина, Мутко Виталий
Сегодня, 04:29 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

В Ростове-на-Дону завершается строительство нового футбольного стадиона к ЧМ-2018. По информации источника, существует большая вероятность, что «Ростов-Арена» будет сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока – в октябре-ноябре 2017 года. Изначально планировалась, что объект будет сдан в декабре.

Отмечается, что сборная России в середине ноября может провести товарищеский матч на новой арене. Соперником российской команды, скорее всего, станет сборная Боснии и Герцеговины.

Эту информацию подтвердил вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко:

«У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на „Ростов Арене“ в 2017 году. Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих — в прошлом. Выплаты им производятся в полном объёме».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
16 апреля 2017
01:35 Данни: «На деньги, потраченные на „Крестовский“, можно перестроить всю Мадейру» 61
13 апреля 2017
17:38 «Крестовский» получил лицензию от РФС на проведение матчей 288
12 апреля 2017
14:25 Матч открытия стадиона «Динамо», скорее всего, пройдет после ЧМ-2018 13
12:20 Комиссия РФС в четверг может рассмотреть документы по сертификации стадиона в Петербурге 22
11 апреля 2017
17:36 Мутко: «Сделаем все, чтобы „Ростов“ переехал на новую арену» 29
16:28 Митрофанов: «У нас прекрасный стадион, просто он недоналажен» 265
08 апреля 2017
13:18 Сорокин: «Речи о смене поля на стадионе „Крестовский“ пока не идет» 43
Александр Чистяков
Бывай, «Петрович»! Лучшие матчи «Зенита» дома
«Зенит» съезжает с «Петровского», его ждет новая арена, которую строили-строили и, наконец, построили. «Соккер.ру» собрал десятку лучших встреч «Зенита» на стадионе.
Комментариев: 57
02:30 Орлов: «С полем „Крестовского“ всё в порядке» 32
07 апреля 2017
20:17 Источник: «Газон на „Крестовском“ практически загублен» 324
все материалы по этой теме
Турниры