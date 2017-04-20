Сборная России может сыграть на «Ростов-Арене» уже в этом году

В Ростове-на-Дону завершается строительство нового футбольного стадиона к ЧМ-2018. По информации источника, существует большая вероятность, что «Ростов-Арена» будет сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока – в октябре-ноябре 2017 года. Изначально планировалась, что объект будет сдан в декабре.

Отмечается, что сборная России в середине ноября может провести товарищеский матч на новой арене. Соперником российской команды, скорее всего, станет сборная Боснии и Герцеговины.

Эту информацию подтвердил вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко:

«У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на „Ростов Арене“ в 2017 году. Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих — в прошлом. Выплаты им производятся в полном объёме».