Матч «Зенит» - «Терек» смогут посетить 40 тысяч человек
Сегодня, 20:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал», который пройдет на арене «Санкт-Петербург», пустят 20 500 зрителей. А уже следующую игру на «Крестовском» с «Тереком» смогут посетить 40 тысяч болельщиков.
«На второй матч – 40 тысяч, а потом пустят на все места.
Надо протестировать систему допуска, транспортные схемы, функционирование всех служб арены.
Сейчас поле приводится в порядок, оно пригодно для игры, но нужно еще работать. Думаю, этот матч („Зенит“ – „Урал“) выявит еще несколько вопросов, которые надо будет прорабатывать».
Стадион «Санкт-Петербург» вмещает в себя около 68 тысяч зрителей.
Ранее Мутко рассказал о сумме эксплуатационных затрат на новую арену.
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Александр Чистяков
«Зенит» съезжает с «Петровского», его ждет новая арена, которую строили-строили и, наконец, построили. «Соккер.ру» собрал десятку лучших встреч «Зенита» на стадионе.
Или войдите через
Откуда данные о том, что заполняться не будет? Проводил соц. опрос в Санкт-Петербурге?
Не будут они ходить и на новый стадион.
Надеюсь будет аншлаг.