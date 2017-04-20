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Матч «Зенит» - «Терек» смогут посетить 40 тысяч человек

Матч: ЗенитЗенит-:-ТерекТерек
Начало матча: 07.05.2017, 19:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Мутко Виталий
Сегодня, 20:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал», который пройдет на арене «Санкт-Петербург», пустят 20 500 зрителей. А уже следующую игру на «Крестовском» с «Тереком» смогут посетить 40 тысяч болельщиков.

«На второй матч – 40 тысяч, а потом пустят на все места.

Надо протестировать систему допуска, транспортные схемы, функционирование всех служб арены. 

Сейчас поле приводится в порядок, оно пригодно для игры, но нужно еще работать. Думаю, этот матч („Зенит“ – „Урал“) выявит еще несколько вопросов, которые надо будет прорабатывать».

Стадион «Санкт-Петербург» вмещает в себя около 68 тысяч зрителей.

Ранее Мутко рассказал о сумме эксплуатационных затрат на новую арену.

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