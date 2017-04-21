Луческу: «Состояние поля на „Крестовском“ специфическое - возможно, газон будет рваться»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от нового стадиона «сине-бело-голубых» на Крестовском острове, где команда накануне провела первую тренировку:
«Мы вчера просто проверили поле, его состояние; поле специфическое - молодая трава, возможно, газон будет рваться. Познакомились с раздевалками, после этого провели настоящую тренировку на базе в Удельной.
Стадион на Крестовском невероятен, великолепен, практически без изъянов, комфортабельный, очень впечатляет, чисто футбольный. Крыша очень высоко, этого не чувствуется, посмотрим как будет во время игры, когда бегаешь. Хорошо, что под крышей, так он защищен от непогоды, можно играть в любое время года. Публика ближе к полю, чем на нашем старом стадионе, будет больше поддержки».
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Подумаешь газон может треснуть,в америке вон вообще негров притесняют !
У меня в Питере, знакомая фирма...иногда поставляет мне объекты, здесь в Москве...
Так, вот, что то у них из объектов для нас, в питере вырисовывается.....)
Обязательно на крестовский, на матчик схожу!
как то вот так! ) не кашляй !
Дедуля из очереди: " Да-да!!! А ещё они гнутся и мнутся!!!"
а по поводу праздника - не пори чушь!
Время идёт, а кто-то так и остаётся "клоуном".
Пилили чинуши из Москвы в том числе..ген подрядчик - московская компания.
Мы в одной стране с тобой живём, если что...но вы ,-мясные,- часто как-то отрываетесь от реальности и это тоже к вопросу о все том же "сектанстве"
Ты бы хотя бы подумал , что обычные рядовые граждане будут с радостью идти на стадион !
Им что ? Париться из-за того , что наши чиновники набили свои карманы ?
Проще говоря , ты хотел бы , чтобы у обычных людей был испорчен праздник ? Красавчик - ничего не скажешь.
PS теперь у Зенита будет новое прозвище порванные.