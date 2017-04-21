Луческу: «Состояние поля на „Крестовском“ специфическое - возможно, газон будет рваться»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от нового стадиона «сине-бело-голубых» на Крестовском острове, где команда накануне провела первую тренировку:

«Мы вчера просто проверили поле, его состояние; поле специфическое - молодая трава, возможно, газон будет рваться. Познакомились с раздевалками, после этого провели настоящую тренировку на базе в Удельной.

Стадион на Крестовском невероятен, великолепен, практически без изъянов, комфортабельный, очень впечатляет, чисто футбольный. Крыша очень высоко, этого не чувствуется, посмотрим как будет во время игры, когда бегаешь. Хорошо, что под крышей, так он защищен от непогоды, можно играть в любое время года. Публика ближе к полю, чем на нашем старом стадионе, будет больше поддержки».