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«Газпром» не устроило качество вип-лож на «Крестовском», сектор перестроят

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы
Сегодня, 22:56 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Представителей российской транснациональной энергетической корпорации «Газпром» не устроило качество вип-лож на новом стадионе «Зенита», сообщает источник.

Все неустраивающие постройки будут снесены и возведены заново. Под снос попадут президентская ложа, 36 вип-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Оплачивать перестройку будет «Газпром», но выполнять работы — основной подрядчик, «Метрострой».

Накануне «Зенит» провел первую тренировку на своей новой арене.

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