«Газпром» не устроило качество вип-лож на «Крестовском», сектор перестроят
Сегодня, 22:56 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Представителей российской транснациональной энергетической корпорации «Газпром» не устроило качество вип-лож на новом стадионе «Зенита», сообщает источник.
Все неустраивающие постройки будут снесены и возведены заново. Под снос попадут президентская ложа, 36 вип-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Оплачивать перестройку будет «Газпром», но выполнять работы — основной подрядчик, «Метрострой».
Накануне «Зенит» провел первую тренировку на своей новой арене.
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Ваше дело чавкать, да дух пускать для членов мужского кружка!
а) индивидуальная раздвижная крыша,
б) выдвижные кресла, зависающие прямо над полем
в) лифт в судейскую комнату
Газ в недрах Земли Российского народа,но какие то мошенники присвоили себе это все триллионное богатство ведя себя высокомерно.
С высока смотрят на простой народ наглые бессовестные воры.
При Сталине жили бы как курицы и никто их не знал бы.
А может нуегонах...
Зачем такие новости на ночь?
Нет, ребята, не хватит.
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Главный вопрос, для кого строился этот стадион?
И ведь нихрена не стесняются, даже ни сколько!
Фаероносцы)))