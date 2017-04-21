«Газпром» не устроило качество вип-лож на «Крестовском», сектор перестроят

Представителей российской транснациональной энергетической корпорации «Газпром» не устроило качество вип-лож на новом стадионе «Зенита», сообщает источник.

Все неустраивающие постройки будут снесены и возведены заново. Под снос попадут президентская ложа, 36 вип-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Оплачивать перестройку будет «Газпром», но выполнять работы — основной подрядчик, «Метрострой».

Накануне «Зенит» провел первую тренировку на своей новой арене.