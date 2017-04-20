Мутко: «Эксплуатация арены в Петербурге будет стоить 400 млн рублей в год»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о сумме эксплуатационных расходов на стадион «Санкт-Петербург», который расположен на Крестовском острове.

«Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги.

Эксплуатировать стадион будет „Зенит“, а в собственности он у города. Может, месяца через три-четыре будет подготовлено соглашение, и арена полностью перейдет во владение „Зенита“.

Создание периметра безопасности и временной инфраструктуры? Средства будут выделены, эти деньги были заложены и в городском, и в федеральном бюджетах, это не новые деньги, мы их планировали».

Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что арену будут доводить до оптимального состояния еще несколько лет.