Мутко: «Эксплуатация арены в Петербурге будет стоить 400 млн рублей в год»
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о сумме эксплуатационных расходов на стадион «Санкт-Петербург», который расположен на Крестовском острове.
«Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги.
Эксплуатировать стадион будет „Зенит“, а в собственности он у города. Может, месяца через три-четыре будет подготовлено соглашение, и арена полностью перейдет во владение „Зенита“.
Создание периметра безопасности и временной инфраструктуры? Средства будут выделены, эти деньги были заложены и в городском, и в федеральном бюджетах, это не новые деньги, мы их планировали».
Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что арену будут доводить до оптимального состояния еще несколько лет.
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Экскурсии будут водить в самый большой туалет Европы?))
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Экскурсии будут водить в самый большой туалет Европы?))
Какие то жалкие 400 лямов,тьфу...
400 млн. в год?
Он видимо считать не умеет.
Он дозированно выдает совершенно разнородную информацию о футболе.
К сожалению то, о чем говорит Мутко, в основном только раздражает людей.
Как за них вообще болеть можно? За что там болеть?
Куда не плюнь, везде какая-то чернуха. В команде раздрай. Тренер вечно ноет. Руководству вообще ничего не интересно, кроме распила огромных бюджетов. Думали, хоть стадион построят нормальный - и тут оскандалились....
Спокойно можно окупить....
Если на территории будут -
аэропорт,кинотеатр,гостиница,тир,бассейн,рынок,музей,торговый центр,жилой комплекс,дом отдыха,санаторий.прачечная,парикмахерская,макдоналдс,пластическая клиника,контактный зоопарк и приём металла ))))
Через месяц "в плюс" уйдут и приступят к строительству новой арены.......
Ежели только самые ленивые..