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Данни: «На деньги, потраченные на „Крестовский“, можно перестроить всю Мадейру»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит, Данни
Сегодня, 01:35 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Капитан «Зенита» Данни, недавно посетивший вместе с одноклубниками стадион «Крестовский», поделился впечатлениями от арены:

«Действительно, мы посетили „Крестовский“. Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нём, вспоминать те деньги, которые были потрачены на этот стадион. На мой взгляд, „Крестовский“ в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с „Уралом“ 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы. Надеюсь, поле нам всё-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с „Уралом“ ещё есть.

На строительство „Крестовского“ потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов? На эти деньги можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру (Улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на „Крестовский“.

Напомним, на этой неделе новый стадион в Санкт-Петербурге получил лицензию от РФС на проведение матчей.

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