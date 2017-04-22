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Сумасшедшая ничья в матче «Локомотива» и «Амкара»

Матч: ЛокомотивЛокомотив3 : 3АмкарАмкар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2015/2016, Россия: события
Сегодня, 18:27 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

Яркий матч 24-го тура РФПЛ провели «Локомотив» и «Амкар».

Москва, стадион «Локомотив»

«Локомотив» – «Амкар» – 3:3 (1:1)
Голы: Миранчук 42, Тарасов 54, Фернандеш 57 (пен.) — Бодул 22, Бодул 61 (пен.), Прокофьев 88.

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Чорлука (Михалик 81), Кверквелия, Янбаев, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Майкон (Пейчинович 82), Миранчук, Ари. 
Главный тренер: Юрий Семин.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин 70), Гол, Баланович (Прокофьев 64), Бодул.
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

Предупреждения: Идову 20, Хомич 57, Тарасов 72

Судья: Сергей Иванов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В матче первого круга команды сыграли вничью.

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