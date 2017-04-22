Сумасшедшая ничья в матче «Локомотива» и «Амкара»
Яркий матч 24-го тура РФПЛ провели «Локомотив» и «Амкар».
Москва, стадион «Локомотив»
«Локомотив» – «Амкар» – 3:3 (1:1)
Голы: Миранчук 42, Тарасов 54, Фернандеш 57 (пен.) — Бодул 22, Бодул 61 (пен.), Прокофьев 88.
«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Чорлука (Михалик 81), Кверквелия, Янбаев, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Майкон (Пейчинович 82), Миранчук, Ари.
Главный тренер: Юрий Семин.
«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин 70), Гол, Баланович (Прокофьев 64), Бодул.
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
Предупреждения: Идову 20, Хомич 57, Тарасов 72
Судья: Сергей Иванов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В матче первого круга команды сыграли вничью.
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Туляк, у тебе плохо со зрением???
Совы днём намного хуже видят, но не думал, что до такой степени катастрофично плохо!!!!
Два пенальти как под копирку. Сначала симулировал Миранчук, потом Гирголав. Миранчук мог так же перепрыгнуть вратаря, но предпочел наступить на него и упасть. Третий гол был забит когда пермяк на одной линии стоял с защитником. Явного оффсайда там не было.
Так что, вполне себе, справедливая ничья.