«Бавария» - «Майнц»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем».

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Алаба, Рафинья, Видаль, Алькантара, Рибери, Роббен, Мюллер, Левандовски.

«Майнц»: Хут, Донати, Латца, Квайсон, Озтюнали, Муто, Кркич, Белл, Бросински, Фрай, Хак.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали мюнхенцы.