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«Бавария» - «Майнц»: стартовые составы

Матч: БаварияБавария-:-МайнцМайнц
Начало матча: Сегодня, 16:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:01 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем». 

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Алаба, Рафинья, Видаль, Алькантара, Рибери, Роббен, Мюллер, Левандовски.

«Майнц»: Хут, Донати, Латца, Квайсон, Озтюнали, Муто, Кркич, Белл, Бросински, Фрай, Хак.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали мюнхенцы.

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