«Бавария» - «Майнц»: стартовые составы
Сегодня, 16:01 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем».
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Алаба, Рафинья, Видаль, Алькантара, Рибери, Роббен, Мюллер, Левандовски.
«Майнц»: Хут, Донати, Латца, Квайсон, Озтюнали, Муто, Кркич, Белл, Бросински, Фрай, Хак.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали мюнхенцы.
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