Гаскойн спас соседей от ограбления

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн помог предотвратить ограбление.

Сообщается, что 49-летний Гаскойн, находясь дома, заметил, как двое неизвестных пытались пробраться в квартиру его соседей. Бывший хавбек решил помешать злоумышленником, правда, при этом сам стал пострадавшим.

Гаскойн получил удар в лицо, после чего упал наземь, повредив при этом запястье. Тем не менее, англичанину удалось спугнуть преступников, которым пришлось скрыться. Сам же Гаскойн был доставлен в госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

О куда более забавных «подвигах» Гаскойна можете почитать здесь.