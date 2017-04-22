Гаскойн спас соседей от ограбления
Сегодня, 12:42 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн помог предотвратить ограбление.
Сообщается, что 49-летний Гаскойн, находясь дома, заметил, как двое неизвестных пытались пробраться в квартиру его соседей. Бывший хавбек решил помешать злоумышленником, правда, при этом сам стал пострадавшим.
Гаскойн получил удар в лицо, после чего упал наземь, повредив при этом запястье. Тем не менее, англичанину удалось спугнуть преступников, которым пришлось скрыться. Сам же Гаскойн был доставлен в госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
О куда более забавных «подвигах» Гаскойна можете почитать здесь.
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Поправляйся Пол !!!