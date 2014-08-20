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«Бенфика» требует у «Ювентуса» 4 млн евро за Луизао

20 августа 2014, 15:20
 «Ювентус» продолжает переговоры с «Бенфикой» по трансферу защитника Луизао. Лиссабонский клуб просит за игрока 4 млн евро, но туринцы на данный момент не готовы отдать больше 2.

Стороны пока далеки от компромисса, но наставник «Юве» Массимилиано Аллегри настаивает на том, чтобы переговоры продолжались, так как считает подписание Луизао крайне необходимым.
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