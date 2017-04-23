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Вальверде: «Я не говорил руководству „Атлетика“, что ухожу»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Атлетик Б, Вальверде Эрнесто
Сегодня, 09:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде опроверг информацию о том, что он сообщил руководству клуба о своем уходе по окончании сезона.

«Я никогда не говорил президенту клуба, что ухожу. Мы побеседуем об этом, когда это будет удобно, мне, ему и клубу. Однако это немного странно, что появились подобные слухи, хотя никакого разговора с руководством не было».

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