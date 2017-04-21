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Симеоне: «„Реал“? Сейчас я думаю только об игре Примеры с „Эспаньолом“»

Матч: АтлетикоАтлетико-:-РеалРеал
Начало матча: 10.05.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: тренеры, Симеоне Диего
Сегодня, 21:30 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что сейчас все его мысли о ближайшей игре в чемпионате с «Эспаньолом». В полуфинале ЛЧ «матрасники» померяются силами с «Реалом».

«Наша цель состоит в том, чтобы пройти в финал, а для этого нужно побеждать соперника. Не важно, кто именно нам противостоит, цель в любом случае остается прежней.

Я думаю об „Эспаньоле“, потому что у нас есть шанс закрепиться на третьем месте. Ни о чем другом я не думаю.

Игроки смотрели жеребьевку, но Ла Лига не позволяет нам отвлекаться».

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