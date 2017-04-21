Симеоне: «„Реал“? Сейчас я думаю только об игре Примеры с „Эспаньолом“»
Сегодня, 21:30 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что сейчас все его мысли о ближайшей игре в чемпионате с «Эспаньолом». В полуфинале ЛЧ «матрасники» померяются силами с «Реалом».
«Наша цель состоит в том, чтобы пройти в финал, а для этого нужно побеждать соперника. Не важно, кто именно нам противостоит, цель в любом случае остается прежней.
Я думаю об „Эспаньоле“, потому что у нас есть шанс закрепиться на третьем месте. Ни о чем другом я не думаю.
Игроки смотрели жеребьевку, но Ла Лига не позволяет нам отвлекаться».
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Да он просто бредит этой темой.
Дешевые выплески,мол "Я не думаю о Реале",лол.
ЛЛ,уже давно слит.
Осталосьеще лопухнуться против Реала,и валть в Интор.
Бабуин изжил себя в Испании.
Вечный неудачник мать его.