Симеоне: «„Реал“? Сейчас я думаю только об игре Примеры с „Эспаньолом“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что сейчас все его мысли о ближайшей игре в чемпионате с «Эспаньолом». В полуфинале ЛЧ «матрасники» померяются силами с «Реалом».

«Наша цель состоит в том, чтобы пройти в финал, а для этого нужно побеждать соперника. Не важно, кто именно нам противостоит, цель в любом случае остается прежней.

Я думаю об „Эспаньоле“, потому что у нас есть шанс закрепиться на третьем месте. Ни о чем другом я не думаю.

Игроки смотрели жеребьевку, но Ла Лига не позволяет нам отвлекаться».