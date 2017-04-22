Анчелотти: «„Бавария“ должна как можно скорее оформить чемпионство»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Бундеслиги против «Майнца»:

«Мы должны победить. Нам нужно продемонстрировать свой класс. При поддержке наших болельщиков у нас это получится. Мы должны как можно скорее оформить чемпионство. Сейчас мы находимся в хорошем положении, у нас хороший отрыв».

На данный момент отрыв «Баварии» от «РБ Лейпциг», идущего на втором месте, составляет 8 очков. Напомним, на этой неделе мюнхенский клуб на выезде уступил мадридскому «Реалу» (2:4) и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.