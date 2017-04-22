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Анчелотти: «„Бавария“ должна как можно скорее оформить чемпионство»

Матч: БаварияБавария-:-МайнцМайнц
Начало матча: Сегодня, 16:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Анчелотти Карло
Сегодня, 02:53 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Бундеслиги против «Майнца»:

«Мы должны победить. Нам нужно продемонстрировать свой класс. При поддержке наших болельщиков у нас это получится. Мы должны как можно скорее оформить чемпионство. Сейчас мы находимся в хорошем положении, у нас хороший отрыв».

На данный момент отрыв «Баварии» от «РБ Лейпциг», идущего на втором месте, составляет 8 очков. Напомним, на этой неделе мюнхенский клуб на выезде уступил мадридскому «Реалу» (2:4) и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

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Сегодня 03:07, редактировал Сегодня 03:19
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