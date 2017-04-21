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Харри Реднапп: «Смолов и Промес? Не слышал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Реднапп Харри , Смолов Федор, Промес Квинси
Сегодня, 17:11 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Английский специалист Харри Реднапп, недавно возглавивший «Бирмингем», признался, что ничего не знает о таких футболистах, как Федор Смолов и Квинси Промес.

«Смолов? Эм-м-м… Нет, не знаю. Он может перейти в „Эвертон“? Любопытно. Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно. Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в „Эвертоне“. Никаких проблем. Конечно, могу представить, что Смолов забьет 20-25 голов за сезон в АПЛ. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я не вижу причин, по которым он не будет делать это у нас.

Промес? Нет, не знаю такого. Вообще-то „канонирам“ нужны атакующие игроки, но летом „Арсенал“ может перестать быть командой Арсена (Венгера. – Прим. ред.). Все, что сейчас можно сказать, это то, что лондонскому клубу нужны не просто лучшие игроки – самые-самые-самые лучшие, чтобы вернуться на прежний уровень. Не знаю, так ли хорош футболист, о котором вы говорите».

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