Сампаоли в конце мая будет представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины
Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: тренеры, Севилья, Аргентина, Бока Хуниорс, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 03:40 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный
Как сообщает источник, президент «Севильи» Пепе Кастро в неофициальной беседе с главой «Бока Хуниорс» Даниэлем Анджелиси заявил, что главный тренер андалусийского клуба Хорхе Сампаоли покинет команду в конце сезона, чтобы возглавить сборную Аргентины.
По словам Кастро, Аргентинская федерация футбола объявит о назначении Сампаоли после 22 мая.
Ранее сообщалось, что в случае ухода Сампаоли новым наставником «Севильи» может стать Клаудио Раньери.
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