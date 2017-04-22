Сампаоли в конце мая будет представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины

Как сообщает источник, президент «Севильи» Пепе Кастро в неофициальной беседе с главой «Бока Хуниорс» Даниэлем Анджелиси заявил, что главный тренер андалусийского клуба Хорхе Сампаоли покинет команду в конце сезона, чтобы возглавить сборную Аргентины.

По словам Кастро, Аргентинская федерация футбола объявит о назначении Сампаоли после 22 мая.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Сампаоли новым наставником «Севильи» может стать Клаудио Раньери.