Моуриньо: «У „Манчестер Юнайтед“ проблемы»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан, Рохо Маркос, Байи Эрик, Джонс Фил, Смоллинг Крис, Руни Уэйн, Мата Хуан Мануэль
Сегодня, 02:36 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал травмы защитника Маркоса Рохо и форварда Златана Ибрагимовича, полученные игроками МЮ во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1):
«У нас проблемы. Эрик Байи сыграл шесть матчей подряд, мы потеряли Маркоса Рохо, в нашем распоряжении нет Джонса и Смоллинга. Так что да, у нас проблемы, ведь ещё мы лишились Златана. Но в атаке у нас есть варианты. Руни набирает форму. Посмотрим, может быть, у Маты получится вернуться до конца сезона».
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