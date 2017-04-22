Моуриньо: «У „Манчестер Юнайтед“ проблемы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал травмы защитника Маркоса Рохо и форварда Златана Ибрагимовича, полученные игроками МЮ во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1):

«У нас проблемы. Эрик Байи сыграл шесть матчей подряд, мы потеряли Маркоса Рохо, в нашем распоряжении нет Джонса и Смоллинга. Так что да, у нас проблемы, ведь ещё мы лишились Златана. Но в атаке у нас есть варианты. Руни набирает форму. Посмотрим, может быть, у Маты получится вернуться до конца сезона».