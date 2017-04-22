Рейтинг@Mail.ru

Почеттино: «Для меня успех – это финиш „Тоттенхэма“ в топ-4 АПЛ»

Матч: ЧелсиЧелси-:-ТоттенхэмТоттенхэм
Начало матча: Сегодня, 19:15
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Почеттино Маурисио
Сегодня, 04:50 | Источник: Irishexaminer.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в преддверии полуфинального матча с «Челси» в Кубке Англии отметил, что текущий сезон уже можно считать для его команды успешным:

«Я считаю, что мы уже достигли большого успеха. Да, можно выигрывать титулы. Но какие команды это обычно делают? "Барселона“, „Реал“, „Бавария“, „Ювентус“, „Порту“. С большим клубом ты уже близок к победе. Взгляните на „Барселону“ при Гвардиоле, Виланове, Райкарде, Луисе Энрике. Все они очень разные специалисты, и все достигали там успеха.

Для меня успех — это финиш в первой четвёрке, как в прошлом сезоне. Это был большой успех для „Тоттенхэма“, и значил он, возможно, даже больше, чем титул чемпиона для „Барселоны“.

Я мечтаю, о том, чтобы завоёвывать трофеи, и это уже удавалось мне в „Эспаньоле“ — два Кубка Испании. Нам нужно развивать „Тоттенхэм“, достраивать стадион, базу клуба — и тогда мы будем бороться за титулы».

Напомним, Почеттино также заявил, что «Тоттенхэм» является самым популярным клубом в Лондоне.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
03:40 Слухи Сампаоли в конце мая будет представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины 0
02:53 Анчелотти: «„Бавария“ должна как можно скорее оформить чемпионство» 1
02:36 Моуриньо: «У „Манчестер Юнайтед“ проблемы» 2
Вчера
21:30 Симеоне: «„Реал“? Сейчас я думаю только об игре Примеры с „Эспаньолом“» 7
17:11 Харри Реднапп: «Смолов и Промес? Не слышал» 32
12:28 Скончался экс-игрок сборной Англии и тренер «молодёжки» «Тоттенхэма» Эхиогу
10:33 Слухи Эмери согласился возглавить «Рому» 34
03:58 Женезио: «„Лиону“ удалось преодолеть проклятие серий пенальти» 1
02:55 Бош: «После удаления и третьего гола соперника было тяжело, но „Аякс“ не сдавался!» 2
02:01 Моуриньо: «Кажется, что Ибрагимович и Рохо получили серьёзные повреждения» 6
все материалы по этой теме
Турниры