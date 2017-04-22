Почеттино: «Для меня успех – это финиш „Тоттенхэма“ в топ-4 АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в преддверии полуфинального матча с «Челси» в Кубке Англии отметил, что текущий сезон уже можно считать для его команды успешным:

«Я считаю, что мы уже достигли большого успеха. Да, можно выигрывать титулы. Но какие команды это обычно делают? "Барселона“, „Реал“, „Бавария“, „Ювентус“, „Порту“. С большим клубом ты уже близок к победе. Взгляните на „Барселону“ при Гвардиоле, Виланове, Райкарде, Луисе Энрике. Все они очень разные специалисты, и все достигали там успеха.

Для меня успех — это финиш в первой четвёрке, как в прошлом сезоне. Это был большой успех для „Тоттенхэма“, и значил он, возможно, даже больше, чем титул чемпиона для „Барселоны“.

Я мечтаю, о том, чтобы завоёвывать трофеи, и это уже удавалось мне в „Эспаньоле“ — два Кубка Испании. Нам нужно развивать „Тоттенхэм“, достраивать стадион, базу клуба — и тогда мы будем бороться за титулы».

Напомним, Почеттино также заявил, что «Тоттенхэм» является самым популярным клубом в Лондоне.